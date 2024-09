Felino foi flagrado no Pico da Caledônia - Equipe Técnica do PETP - Cedida ao O Dia

Publicado 09/09/2024 11:58 | Atualizado 09/09/2024 13:27

Rio - O Pico da Caledônia, em Nova Friburgo, registrou a presença de um gato-do-mato-pequeno, felino raro que vive na Mata Atlântica. O registro foi feito em uma área administrada pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e indica que o local é seguro para a sobrevivência da espécie.

O ambientalista Juran Santos, do Projeto Aventura Animal, foi o responsável por captar a imagem.

O flagrante foi realizado no Parque Estadual dos Três Picos, na Região Serrana, que abrange partes de Teresópolis, Guapimirim, Nova Friburgo, Cachoeira de Macacu e Silva Jardim, a uma altitude de 2.100 metros.

O gato-do-mato-pequeno é um animal encontrado na América do Sul, do Uruguai até a região dos Andes na Bolívia, passando pelo sul do Brasil, oeste do Paraguai e toda a Argentina. Trata-se de uma espécie com a cauda maior que seus membros posteriores, com hábitos noturnos e caracterizada por grande habilidade para saltar.