Criança segue internada no Hospital Salgado Filho, no MéierRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 09/09/2024 10:42 | Atualizado 09/09/2024 13:32

criança atingida por uma bala perdida em Tomás Coelho, na Zona Norte, na noite de sábado (7). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima segue internada no Hospital Salgado Filho, no Méier. Rio - É considerado estável o quadro de saúde da, na Zona Norte, na noite de sábado (7). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima segue internada no Hospital Salgado Filho, no Méier.

A criança foi atingida durante troca de tiros entre criminosos rivais do Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP) na comunidade JJ. Segundo testemunhas, o confronto foi muito intenso.

A vítima deu entrada na unidade acompanhada da mãe. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 3º BPM (Méier) foram informadas sobre o caso por um agente de plantão do hospital.

Segundo a corporação, nenhuma operação era realizada na localidade no momento em que a criança foi atingida. Após o confronto, os militares reforçaram o policiamento na região.

De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, desde 2016, ao menos 666 crianças e adolescentes foram baleados no Grande Rio neste ano.