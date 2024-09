A vítima está internada no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier - Arquivo/Agência O Dia

A vítima está internada no Hospital Municipal Salgado Filho, no MéierArquivo/Agência O Dia

Publicado 08/09/2024 10:28 | Atualizado 08/09/2024 11:15

Rio - Uma criança foi baleada na comunidade JJ, em Tomás Coelho, na Zona Norte, na noite de sábado (7). Segundo testemunhas, houve um intenso confronto na região entre traficantes rivais do Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP).



De acordo com a Polícia Militar, equipes do 3º BPM (Méier) foram informadas pelo militar de permanência do Hospital Municipal Salgado Filho, que uma criança, acompanhada de sua responsável, deu entrada na unidade. Até a manhã deste sábado (8), o estado de saúde da vítima é estável.



A corporação ressaltou ainda que não realizou nenhuma operação na localidade neste sábado (8). O policiamento foi reforçado na comunidade.

De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, desde 2016, ao menos 666 crianças e adolescentes foram baleados no Grande Rio.