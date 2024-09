Exposição estará disponível de segunda à sexta das 9h às 18h - Gustavo Braz/ CMRJ

Exposição estará disponível de segunda à sexta das 9h às 18hGustavo Braz/ CMRJ

Publicado 10/09/2024 10:55

Rio - A Câmara dos Vereadores recebeu, nesta segunda-feira (09), a primeira apresentação "Silêncio Subterrâneo", que expõe com fotos o vazio e o silêncio das estações de metrô durante a pandemia da covid-19, a partir de março de 2020.

A mostra ficará aberta para o público geral no saguão do Palácio Pedro Ernesto, de segunda à sexta, das 9h às 18h, e busca provocar um debate sobre liberdade individual em um momento que todos estavam confinados. Ela reúne imagens de locais vazios ou com poucas pessoas.

"É uma oportunidade de ponderar sobre a fragilidade da liberdade em tempos de crise e sobre a responsabilidade de refletir sobre a essência de nossa autonomia", disse Andrea Paccini, artista responsável pela exposição. Ela também destacou que o vazio das estações é um espelho da vulnerabilidade das pessoas em geral.