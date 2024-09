Drogas, rádios transmissores e pistola foram apreendidos na ação - @PMERJ

Publicado 10/09/2024 12:34

Rio - Uma operação do 39° BPM, no Complexo do Castelar, em Belford Roxo, deixou um ferido e três presos na manhã desta terça-feira (10).



Na ação, foram apreendidos uma pistola, drogas e rádios transmissores. De acordo com a PM, agentes foram atacados a tiros e houve breve confronto com os criminosos.

Um homem que portava uma pistola foi baleado e precisou ser levado ao hospital. Seu estado de saúde e sua identidade não foram divulgados.

A polícia não informou para qual delegacia o caso foi encaminhado.