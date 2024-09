UPA Pediátrica Dr. Walter Garcia Borges, em Duque de Caxias - Reprodução / Google Maps

Publicado 11/09/2024 07:46 | Atualizado 11/09/2024 09:32

Rio - Um princípio de incêndio forçou a transferência de 23 crianças internadas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pediátrica de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para outras unidades de saúde na noite desta terça-feira (10). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do município, um curto circuito em uma luminária causou as chamas.

A direção da unidade informou ainda que o princípio de fogo foi controlado pelos próprios funcionários com o uso de extintores de incêndio.

Dos 23 pacientes transferidos, três eram da Sala Vermelha e foram levados para os hospitais Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, e Hospital Infantil Padre Guilherme, em Parada Angélica. As outras 20 crianças que estavam na Sala Amarela foram transferidos para o Hospital Infantil Ismélia da Silveira, ao lado da UPA.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel Central de Duque de Caxias foi acionada às 19h35 mas, ao chegar no local, já não havia sinal de chamas e fumaça. Ninguém ficou ferido.

A UPA voltou a realizar atendimentos às 22h40. A retomada aconteceu após a limpeza do local atingido pelo fogo e a substituição da luminária com defeito, segundo a secretaria de Saúde.