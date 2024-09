Tiroteio foi registrado na comunidade da Chacrinha - Arquivo/Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 11/09/2024 08:49 | Atualizado 11/09/2024 09:36

Rio - Uma troca de tiros entre PMs e traficantes assustou moradores da Praça Seca, na Zona Oeste, no início da manhã desta quarta-feira (11). Nas redes sociais, relatos indicam que os disparos começaram a ser ouvidos por volta das 7h.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18° BPM (Jacarepaguá) atuavam em reforço na região com auxílio de blindado quando foram atacados a tiros. A ação aconteceu nos acessos às comunidades da Chacrinha e Bateu Mouche.

Após o ataque, a corporação informou que os suspeitos fugiram pela mata nas localidades. O policiamento voltou a ser reforçado nas comunidades, mas a corporação reforçou que não faz operação na região. Até o momento, também não há registros de feridos.

Nas redes sociais, moradores do bairro falaram sobre o impacto da violência na rotina: "Estou arrumada para ir para o estágio e não posso sair de casa porque está dando tiro em algum lugar da Praça Seca", disse uma usuária da rede social BlueSky.