Disque Denúncia pede informações sobre Elton Hilton em cartaz - Divulgação

Disque Denúncia pede informações sobre Elton Hilton em cartazDivulgação

Publicado 11/09/2024 09:54

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta terça-feira (10), um cartaz pedindo informações que possam levar à prisão de Elton Hilton Herculano de Lima, de 33 anos, principal suspeito da morte de sua namorada , Rosângela da Silva Santos do Nascimento, 42 anos, médica do Exército. Ela foi encontrada morta dentro de um imóvel no Cachambi, Zona Norte do Rio, no dia 9 de março de 2023.