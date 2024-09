Munições apreendidas pelos PMs - Divulgação

Munições apreendidas pelos PMsDivulgação

Publicado 11/09/2024 10:25 | Atualizado 11/09/2024 13:50

Rio - Policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) apreenderam, nesta quarta-feira (11), 150 munições calibre 9mm, quatro carregadores de pistola e cinco kits de rajada para pistola 9mm com uma passageira na Rodoviária do Rio, na Zona Portuária.

Os materiais estavam na bagagem da mulher, que não foi identificada. Após a revista, ela confessou que ia receberia R$ 3 mil para transportar a carga de Belo Horizonte até o bairro do Recreio, Zona Oeste.

A suspeita e o material foram encaminhados para a 4ª DP (Praça da República), onde o caso foi registrado.