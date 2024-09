O caso aconteceu na Rua Leopoldina Rego, na Penha, Zona Norte - Reprodução

Publicado 18/09/2024 08:06

Rio - Um militar da Marinha foi baleado em uma tentativa de assalto na Rua Leopoldina Rego, na Penha, Zona Norte, na noite desta terça-feira (17). Na ação, o agente estava armado e reagiu, atingindo um dos criminosos, que morreu.

Em imagens registradas por câmeras de segurança da região é possível ver que a vítima estava em um carro branco quando foi "fechada" por bandidos que anunciaram o assalto. Pelo vídeo, ao menos um homem armado desce de um veículo preto e aborda o militar. O caso ocorreu por volta das 18h30 e gerou correria no local.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 16º BPM (Olaria), durante patrulhamento, foi acionada por um homem pedindo auxílio com uma vítima de disparos por arma de fogo que foi encaminhada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. De acordo com o comando da unidade, os policiais foram informados sobre o confronto e a ocorrência foi encaminhada para a 22ª DP (Penha).

Logo depois, um criminoso deu entrada no mesmo hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios.

Em nota, a Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval (Com1ºDN), informou que o agente é um militar reformado. "A MB lamenta o ocorrido e se solidariza com a vítima e seus familiares", disse.

Até o momento, não há atualizações sobre o estado de saúde da vítima.