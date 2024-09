Previsão indica clima com nebulosidade, mas sem chuva, nos próximos dias. - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Previsão indica clima com nebulosidade, mas sem chuva, nos próximos dias.Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 18/09/2024 11:59

Rio - De acordo com a previsão do Alerta Rio, os próximos quatro dias serão de tempo nublado, mas com previsão de chuva fraca apenas no próximo sábado (21). A temperatura deve oscilar entre 16°C e 35°C até o final desta semana, que marca o início da primavera, no próximo domingo (22).



Nesta quarta-feira (18), a expectativa é de tempo nublado e sem chuva, com máxima que pode chegar a 29°C e a mínima a 17°C. Na quinta-feira (19) a nebulosidade segue, com máxima de 31°C e mínima chegando a 17°C.

Na sexta (20), o clima segue encoberto e com temperatura oscilando. A máxima chega a 34°C enquanto a mínima pode, novamente, atingir os 17°C.



E no final de semana o clima oscila entre claro e nublado, com o sábado (21) tendo previsão de chuva fraca a moderada a partir da tarde. A máxima indicada é de 32°C e a mínima de 17°C.

No entanto, a chuva já vai embora no domingo (22), primeiro dia da primavera, que deve ter tempo parcialmente nublado, com máxima prevista de 35°C e mínima de 16°C