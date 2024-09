Material apreendido durante operação contra vereador - Divulgação

Publicado 18/09/2024 08:36 | Atualizado 18/09/2024 10:42

Rio - Uma operação da Polícia Civil com apoio do Ministério Público (MPRJ), nesta quarta-feira (18), mira o vereador Bruno Fernando Santos de Azevedo, conhecido como Bruno Pezão, e outras cinco pessoas investigadas pelo assassinato de um cabo eleitoral. Até o momento, foram apreendidos mais de R$ 1 milhão entre cheques, notas promissórias e dinheiro em espécie. Apenas na casa do parlamentar foram encontrados R$ 650 mil.

Ao todo, agentes cumprem nove mandados de busca e apreensão em endereços de Campos dos Goytacazes, na Norte Fluminense, onde o crime aconteceu, e em um presídio na Zona Oeste do Rio. O líder do crime organizado do município, José Ricardo Rangel de Oliveira, conhecido como Ricardinho, que está preso desde 2010, é um dos alvos da ação.

A operação Pleito Mortal é realizada pela 134ª DP (Campos dos Goytacazes) e pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e conta com apoio conta com o apoio da Superintendência de Inteligência do Sistema Penitenciário (SISPEN/Seap).

Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal de Campos e são cumpridos na Câmara de Vereadores, no comitê de campanha do candidato a vereador Bruno Pezão (PP), nos bairros campistas do Centro, Novo Jóquei, Parque Tamandaré, São Sebastião e Vivendas do Coqueiro.

No início da manhã, agentes do Gaeco estiveram na Câmara Municipal de Campos e o gabinete de Bruno Pezão precisou ser arrombado, já que o presidente e o setor administrativo tentaram contato com o parlamentar e assessores, mas não tiveram resposta. As equipes cumpriram mandado de busca e apreensão no local. Procurada, a Casa informou que "está colaborando com todas as investigações". Na capital fluminense, um mandado foi cumprido na Penitenciária Jonas Lopes de Carvalho (Bangu 4), no Complexo de Gericíno, na Zona Oeste.

Ainda segundo a Polícia Civil, os demais investigados são o chefe gabinete de Bruno Pezão, Diego de Souza Maciel, o assessor Adriano Piedade da Silva, Raphael Mendonça dos Santos e Uelinton Barreto Viana, conhecido como Hulk.

O crime

Aparecido Oliveira de Morais foi morto dentro de um carro com 8 tiros, sendo 10 estojos calibre .380 e 1 projétil arrecadados no local, no dia 19 de julho deste ano. Investigações apontam que o crime teve motivação política. A vítima tinha domínio em dois colégios eleitorais: Valeta e Venda Nova, ambos em Campo Novo e, antes de morrer, tinha selado acordo político de apoio ao atual pré candidato a vereador Diego Dias, concorrente de Bruno Pezão.

Na véspera do homicídio, o parlamentar investigado fez um comício eleitoral no município, no qual há um vídeo que mostra ele fazendo uma videoconferência com Ricardinho, diretamente de dentro da cadeia, em Bangu, e projetando a imagem do líder do tráfico em um telão para para a comunidade.



A reportagem de O DIA tenta contato com a defesa do vereador Bruno Pezão e dos demais envolvidos. O espaço está aberto para manifestação.