Justiça ordenou interdição de Posto de gasolina em Jacerapaguá, Zona Oeste do RioDivulgação

Publicado 19/09/2024 12:59 | Atualizado 19/09/2024 13:10

Rio - O posto de combustíveis Alfama Ltda, na Estrada dos Bandeirantes, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, foi interditado por vazamento irregular de substâncias poluentes.

O fechamento ocorre após decisão favorável da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, atendendo a um pedido do Ministério Público (MPRJ). De acordo com a denúncia, o local estava há 20 anos contaminando a área que ocupa.



Além da interdição do posto, a Justiça também exigiu dos administradores do estabelecimento que "apresentem um plano de remediação eficiente e adoção de medidas para reabilitar integralmente a área, eliminado qualquer contaminação".



A ação foi proposta pelo MPRJ contra o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a empresa distribuidora, o posto de gasolina e seus representantes legais. Na denúncia, o órgão alegou que as ações do Inea para descontaminar se mostraram insuficientes, durante esse tempo.



A reportagem tenta contato com o Inea e com o posto autuado. O espaço segue aberto.