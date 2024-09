Crime ocorreu quando acontecia uma celebração em homenagem ao santo - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 22/09/2024 08:40 | Atualizado 22/09/2024 09:14

Rio - Um casal foi assaltado, na noite deste sábado (21), quando passava em frente à Paróquia de São Mateus, na Rua Pinto de Campos, em Oswaldo Cruz, na Zona Norte. No momento do crime, acontecia uma festa em homenagem ao santo.

O assaltante, que estava em uma moto, abordou o casal e levou os celulares e as alianças. Uma missa era celebrada na paróquia quando o crime ocorreu. Entre os devotos que participavam da comemoração na parte interna da igreja, estava a vereadora Vera Lins (PP).

De acordo com o diácono Sérgio Alencar, que estava no local, os fiéis não foram vítimas do criminoso. "Estávamos na festa do padroeiro e durante a missa, aconteceu um assalto na calçada em frente à igreja. O casal estava passando e dois meliantes em uma moto levaram os pertences, mas a paróquia não foi alvo dos criminosos e os fiéis não foram assaltados", ressaltou ao DIA.

Após o crime, o diácono e o padre Rodrigo, pároco da igreja, foram ao 9° BPM (Rocha Miranda), responsável pela área, para pedir ajuda. "Fomos até o batalhão pedir uma viatura, que ficasse nas proximidades da paróquia para manter a segurança de quem estava nos festejos e de quem passasse por ali", explicou.

Procurada, a Polícia Militar disse que agentes do 9° BPM (Rocha Miranda) foram acionados para a ocorrência pelas vítimas. Segundo a corporação, os policiais realizaram buscas para encontrar o suspeito, mas nada foi constatado. O policiamento foi reforçado na região.