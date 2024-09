Delegado Carlos Eduardo Rangel, da Delegacia de Antissequestro (DAS), responsável pela investigação - Reginaldo Pimenta/Arquivo/Agência O DIA

Delegado Carlos Eduardo Rangel, da Delegacia de Antissequestro (DAS), responsável pela investigação

Rio - Policiais civis da Delegacia Antissequestro (DAS) prenderam, neste domingo (22), em Xerém, na Baixada Fluminense, mais um integrante do grupo criminoso responsável pela extorsão com cárcere privado de um empresário de uma rede hoteleira na Região dos Lagos.

O homem foi localizado durante uma ação simultânea que ocorreu nas duas regiões do estado. Contra o criminoso, havia um mandado de prisão preventiva por extorsão qualificada e associação criminosa.



Essa foi a segunda prisão realizada durante a "Operação Arraial". A primeira fase foi deflagrada no início de setembro, quando uma mulher foi presa por integrar a mesma quadrilha. As investigações continuam para localizar os demais investigados, que estão foragidos.

Relembre o caso

Segundo as investigações, no final de julho deste ano, três integrantes do grupo se passaram por hóspedes de uma pousada, em Arraial do Cabo, e mantiveram o proprietário e uma funcionária reféns. Na ocasião, o grupo agrediu, ameaçou e amarrou as vítimas em um dos cômodos enquanto exigiu a transferência de R$ 200 mil.



Após várias tentativas frustradas de operações bancárias não autorizadas pelo alto valor, eles fugiram do local. Após o crime, uma equipe da DAS foi acionada e começou as investigações. Os agentes cruzaram dados de inteligência e identificaram quatro integrantes da organização e o modo de ação da quadrilha. Em seguida, a especializada pediu medidas cautelares e mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra os alvos.