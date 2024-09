Lucas Barros, de 19 anos, Lucas Padilha, de 42, e Daniel Santos, 44, estavam entre os 43 jogadores no ônibus - Reprodução

As despedidas de Daniel Antônio dos Santos, 44 anos, e Lucas Padilha, 42, ocorrerão no Estádio Couto Pereira, na sala Alma Guerreira, em Curitiba, a partir das 20h com encerramento previsto para às 10h desta segunda-feira (23). Já o velório de Lucas Barros, 19, será realizado no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia, a partir das 21h. As informações sobre os sepultamento serão divulgadas no local. Rio - Os três atletas do time de futebol americano Coritiba Crocodiles mortos em um acidente de ônibus na Serra das Araras , no sentido Rio, na manhã de sábado (21), serão velados na noite deste domingo (22). Outros dois jogadores ainda permanecem internados.

Daniel Santos natural de Curitiba, era conhecido como Daniel Cross. Camisa 79 no futebol, o atelta deixa mulher e uma filha pequena. Já Lucas Padilha, conhecido como Lucas Pinguim, era professor de educação física, atleta e treinador de futebol americano, além de campeão brasileiro e três vezes campeão estadual. Casado, ele também costumava publicar fotos em momentos com a mulher.

O mais novo do grupo, Luca Barros, natural de Goiânia, era considerado pelos treinadores como um atleta versátil, com boa capacidade física e cognitiva e um bom companheiro de equipe. Com 1,81 metros e 88Kg, o jogador conquistou seu primeiro título em julho deste ano e jogou pela seleção brasileira de futebol americano no Canadá em junho. Nas redes sociais, ele compartilhava fotos ao lado da namorada.

O acidente

Na manhã de sábado, o ônibus que levava a equipe de 43 integrantes do time de futebol americano Coritiba Crocodiles tombou no km 224 da Serra das Araras, altura de Piraí, sentido Rio.

Os jogadores estavam a caminho do Esporte Clube Anchieta, na Zona Norte do Rio, para uma partida contra Flamengo Imperadores, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, marcada para às 14h.

Nas redes sociais, um dos sobreviventes, o atleta Henrique Pucca, revelou que o motorista descia a serra um pouco a cima da velocidade.

"A gente estava saindo de Curtiba para ir ao Rio, saímos umas 20h30, passamos a noite bem, noite tranquila, mas serra bem complicada, o ônibus estava um pouco mais rápido, e tudo foi muito rápido, não conseguimos ver direito, ficou um por cima do outro. Graças a Deus e eu me filho de 7 anos estamos bem, estou com a dor nas costas um pouco, mas bem", explicou.

Pucca disse ainda que o condutor alegou ter pedido o freio no momento do acidente. "O motorista falou para gente que arrebentou alguma coisa, ele não conseguiu segurar e que a manobra foi acertada, ele acabou jogando o ônibus no barranco, porque era uma serra, a gente poderia ter capotado, virado. Agradeço a Deus pelas vidas que estão aqui com a gente, agradeço também pela oportunidade de ter vivido com esses amigos que se foram, peço orações para as famílias, que Jesus possa consolar o coração deles de alguma forma, nós somos uma família", disse emocionado.

Dentre os feridos, segundo a assessoria da equipe, Davi Doria Fadel, de 19 anos, está internado na Casa de Saúde Pinheiro Machado, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, para se recuperar de uma cirurgia e tem quadro de saúde estável.



Já Felipe Azevedo dos Santos, de 30, está no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, no Sul Fluminense, para realização de exames e observação. O atleta também está estável. As famílias estão nos hospitais com os jogadores.