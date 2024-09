Ônibus tombou na altura do km 224 na descida da Serra das Araras, sentido Rio - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 22/09/2024 11:06

Rio - Dois atletas do time de futebol americano Coritiba Crocodiles Oficial seguem internados, neste domingo (22), após o acidente com o ônibus da equipe . O veículo tombou na pista de descida da Serra das Araras, altura de Piraí, sentido Rio, na manhã de sábado, deixando três mortos e 12 feridos.

Segundo a assessoria da equipe, Davi Doria Fadel, de 19 anos, está internado na Casa de Saúde Pinheiro Machado, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, para se recuperar de uma cirurgia e tem quadro de saúde estável.

Já Felipe Azevedo dos Santos, de 30, está no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, no Sul Fluminense, para realização de exames e observação. O atleta também está estável. As famílias estão nos hospitais com os jogadores.

Ainda segundo a assessoria do clube, não há informações sobre os horários dos velórios de Lucas Barros, de 19 anos, Lucas Padilha, de 42, e Daniel Santos, 44, que perderam a vida no acidente. As famílias aguardam a chegada dos corpos em Curitiba.

O acidente

Na manhã de sábado, o ônibus que levava a equipe de 43 integrantes do time de futebol americano Coritiba Crocodiles Oficial tombou no km 224 da Serra das Araras, altura de Piraí, sentido Rio. Três pessoas morreram no acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 12 pessoas ficaram feridas. Elas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Segundo a prefeitura de Nova Iguaçu, dez pacientes deram entrada na unidade e nove tiveram alta durante a noite. As vítimas liberadas foram identificadas como: Alexandre Fernandes Zeni, 29 anos, Jefferson Rodrigues Ebrahim, 37, Carlos Xavier de Oliveira dos Santos, 38, Cleberson Fernandes Alves, 32, Eduardo Casagrande, 24, Sidney Filho Guerra, 24, Felipe Raul Felipak, 34, Lucas Mendes, 19 e Bernardo Horevitch, 29. Apenas Davi Doria Fadel, 19, foi encaminhado para a internação devido a um pneumotórax.

O Hospital São João Batista, em Volta Redonda, recebeu duas vítimas identificadas como Felipe Azevedo dos Santos, de 30 anos, e Pedro Henrique Bellini Santos, de 22 anos.