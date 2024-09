Pistola e revólver apreendidos após confronto - Divulgação

Publicado 22/09/2024 20:16

Rio - Um criminoso foi baleado em confronto com policiais militares na Avenida Dom Hélder Câmara, na Abolição, Zona Norte, neste domingo (22). O homem, não identificado, foi atingido no abdômen e encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Centro.

De acordo a PM, agentes do 3ºBPM (Méier) realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro quando, na tentativa de abordagem a ocupantes de uma motocicleta em atitude suspeita, um dos homens atirou na direção dos militares e houve confronto.

Com eles, uma pistola calibre 40, um revólver 357, dois celulares e uma motocicleta sem placa foram apreendidos. O caso foi registrado na 25ªDP (Engenho Novo).