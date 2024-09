Carro roubado sendo recuperado durante operação no Complexo da Maré - Reginaldo Pimenta/Arquivo/Agência O DIA

Na comparação entre agosto e julho deste ano, também houve piora nos índices. No mês passado o ISP apontou que ocorreram 2.254 roubos de veículos no estado, 521 a menos do que em agosto. Ao analisarmos por áreas, as chamadas Circunscrições Integradas de Segurança Pública, ou Cisps, que correspondem ao setor de atuação de uma delegacia distrital, veremos que das 10 regiões que tiverem o maior acumulado de registros de roubo de veículos em julho, oito delas também apresentaram piora no cenário em agosto.



Vejamos então a análise por áreas: No mês de agosto deste ano, a Cisp 54, em Belford Roxo, foi pelo terceiro mês seguido a que mais teve roubo de veículo, com 161 registros. Em julho, porém, o número foi ainda maior, com 181 anotações. A outra região que teve uma queda nesse índice na comparação julho/agosto entre as 10 áreas mais perigosas é a Cisp 60 (Campos Elíseos). Em julho foram computados 132 roubos e em agosto 130.



Já na Cisp 27, segundo lugar no ranking, que abrange os bairros da Zona Norte de Vicente de Carvalho, Colégio (parte), Irajá, Vila Kosmos, Vila da Penha e Vista Alegre, houve um aumento considerável de casos em agosto. Foram 145 ocorrências, 34 a mais do que em julho deste ano.



A região em que mais houve piora nos roubos de veículos na comparação entre julho e agosto foi a Cisp 21, também na Zona Norte, que engloba os bairros de Benfica, Bonsucesso, Higienópolis, Manguinhos, Maré e Ramos. O número quase dobrou. Passou de 63 em julho, para 117 em agosto. Depois, aparece a Cisp 39 (Pavuna, Acari, Barros Filho, Costa Barros, Parque Colúmbia, todos na Zona Norte), que saltou de 65 roubos de veículos em julho, para 104 em agosto.



Abaixo o ranking das áreas que mais tiveram registros de roubo de veículos no estado do Rio, segundo o ISP, e um comparativo com o mês de julho de 2024. Confira:



- Cisp 54 (Belford Roxo): 161 (Em julho foram 181)



- Cisp 27 (Vicente de Carvalho, Colégio (parte), Irajá, Vila Kosmos, Vila da Penha e Vista Alegre): 145 (em julho foram 111)



- Cisp 59 (Duque de Caxias - Centro): 132 (em julho foram 119)



- Cisp 60 (Campos Elíseos): 130 (em julho foram 132)



- Cisp 64 (São João de Meriti, Coelho da Rocha e São Mateus) : 123 (em julho foram 111)



- Cisp 21 (Benfica, Bonsucesso, Higienópolis, Manguinhos, Maré e Ramos): 117 (em julho foram 63)



- Cisp 39 (Pavuna, Acari, Barros Filho, Costa Barros, Parque Colúmbia): 104 (em julho foram 65)



- Cisp 29 (Madureira, Cavalcanti, Engenheiro Leal, Turiaçu, Vaz Lobo, Oswaldo Cruz (parte), Cascadura e Quintino Bocaiúva): 101 (em julho foram 87)



- Cisp 58 (Posse, Austin, Miguel Couto, Vila de Cava e Tinguá): 91 (em julho foram 64)



Casos recentes de repercussão







De acordo com a Polícia Militar, agentes do 22º BPM (Maré) foram acionados. Aos policiais, o motorista da carreta disse que estava dirigindo na Linha Amarela por volta das 5h quando dois homens em um moto o abordaram. Logo depois, o motorista foi liberado sem ferimentos e parte da carga recuperada. Na última sexta-feira (20) um caminhão carregado de cerveja foi roubado por criminosos da comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte. Na ocasião, homens armados com fuzis e moradores aparecem descarregando o caminhão em uma garagem de ônibus desativada.De acordo com a Polícia Militar, agentes do 22º BPM (Maré) foram acionados. Aos policiais, o motorista da carreta disse que estava dirigindo na Linha Amarela por volta das 5h quando dois homens em um moto o abordaram. Logo depois, o motorista foi liberado sem ferimentos e parte da carga recuperada.

No mesmo dia, a Polícia Civil prendeu um suspeito de roubar veículos por encomenda. O homem, que não teve a identificação divulgada, foi encontrado em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio.

Na quinta-feira (19) agentes da Unidade de Polícia Pacificadora de Manguinhos recuperaram cinco carros de luxo que haviam sido roubados durante um roubo a um caminhão cegonha, na madrugada desta quinta, na Avenida Brasil.

Devido ao alto índice de veículos roubados, frequentemente as polícias Militar e Civil realizam operações em comunidades do Rio com objetivo de recuperar esses automóveis. Nas ações, alguns costumam ser recuperados.

Especialista cita falta de segurança

Após os dados divulgados pelo ISP na última quinta-feira (19), o especialista em Segurança Pública, José Ricardo Bandeira, citou a falta de segurança em algumas regiões, a fragilidade de sistemas de rastreamento e a demora no atendimento das polícias como facilitadores da ação dos criminosos.



"As quadrilhas costumam identificar pontos da cidade onde a fiscalização é mais fraca, como estradas com pouca iluminação, áreas com grande fluxo de veículos ou locais com difícil acesso para viaturas policiais. As rotas são planejadas para levar as cargas roubadas até locais onde possam ser rapidamente descarregadas e distribuídas, como depósitos clandestinos, feiras ou até mesmo vendidas diretamente para consumidores. Fora que a existência de um mercado clandestino para produtos roubados incentiva a prática desse tipo de crime", explicou Bandeira ao DIA.

O que diz a PM sobre a segruraça pública?



Procurada, a Polícia Militar informou que o combate aos crimes de rua, como os roubos de veículos estão entre os principais focos de atuação do comando da corporação. "Nesse contexto, o trabalho integrado na troca de informações entre os Comandantes de Batalhões e delegados responsáveis pelas delegacias da Polícia Civil é fundamental para a identificação e localização dos criminosos que atuam nesse tipo de prática", explicou em nota.



Em comuniciado, a corporação reforçou que para combater esse tipo de prática, os agentes atuam com o emprego do grupamento de motos, do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas, do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões, além do Comando de Policiamento Rodoviário, que realiza diversas rondas nas principais rodovias estaduais do Rio de Janeiro.



Já para fortalecer o combate à criminalidade, a PM vem investindo em tecnologia, como o sistema de videomonitoramento e o reconhecimento facial e de placas, que já auxiliaram em mais de 357 prisões na capital Fluminense.



A Polícia Militar conta ainda com o apoio da comunidade para denunciar qualquer atividade suspeita, através do Disque-Denúncia é (21) 2253-1177 - ou, para casos urgentes, que façam o acionamento através da Central 190 ou pelo App 190 RJ, assim como os registros dos crimes nas delegacias, que auxilia o direcionamento das análises das manchas criminais mais preciso e efetivo.