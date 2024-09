Imagens mostram correria e tumulto durante invasão no Rock in Rio - Rede Social

Imagens mostram correria e tumulto durante invasão no Rock in RioRede Social

Publicado 22/09/2024 21:29 | Atualizado 22/09/2024 22:50

Rio - Um grupo de adolescentes tentou invadir o Rock in Rio, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, na tarde deste domingo (22) durante o último dia do festival. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver tumulto e correria no local.

De acordo com a organização do evento, a segurança e a polícia atuou para conter os invasores, que foram retidos e não conseguiram entrar na Cidade do Rock. No momento da inavsão, o grupo forçou uma das grades, que já foi reparada.

Segundo a PM, agentes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para conter a tentativa de invasão a um dos acessos da Cidade do Rock. "De acordo com o comando da unidade, a ação foi rapidamente impedida pelos agentes que atuavam na segurança do festival. O policiamento foi reforçado na região", disseram em nota.

Neste domingo (22), entre as principais atrações estão os artistas do Palco Mundo: Luísa Sonza; Ne-Yo; Akon; e Shawn Mendes. Enquanto Palco Sunset, é aguardado o show de Mariah Carey, além de Ney Matogrosso e Olodumbaiana. No local, também foi feito uma homenagem para Alcione por artistas como Diogo Nogueira e Péricles.