Material foi apreendido com visitante na Penitenciária Jonas Lopes de Carvalho, em BanguDivulgação

Publicado 22/09/2024 19:43

Rio - Uma visitante que tentava entrar na Penitenciária Jonas Lopes de Carvalho, em Bangu, na Zona Oeste, foi presa na manhã deste domingo (22) com drogas escondidas em salsichas.



Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o flagrante aconteceu no momento em que a mulher passava pela revista de bolsas. De acordo com relatos da visitante, o companheiro, que está preso na unidade, avisou a ela que um mototaxista entregaria as sacolas.

Ao todo, 176 pacotes com drogas foram encontrados.