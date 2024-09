Adolescente bateu de frente com um ônibus em Duque de Caxias - Reprodução/Redes sociais

Publicado 22/09/2024 14:45

Rio - A adolescente M. A. de O., de 15 anos, morreu, na noite deste sábado (21), após bater com a moto que pilotava em um ônibus em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



O acidente ocorreu na Avenida Pelotas, no bairro Vila Sarapuí. A adolescente chegou a ser socorrida pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos.

Adolescente bateu de frente com um ônibus em Duque de Caxias Reprodução/Redes sociais

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Caxias foram acionados às 20h05 para um acidente em frente à UPA Sarapuí. Ao chegarem no local, a vítima já estava sendo atendida.M. A. foi levada para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), onde deu entrada às 20h34. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, a adolescente já chegou em parada cardiorrespiratória.Foram realizadas manobras de reanimação, mas a menina não resistiu. O corpo de M. A. foi encaminhado ao Instituto Médico Legal na manhã deste domingo (22). Ainda não há informações sobre o velório da jovem.O caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos).