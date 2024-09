Evento ocorreu em comemoração antecipada ao Dia Nacional da Força Aérea Brasileira - Pedro Teixeira/Agência O DIA

Publicado 22/09/2024 16:25 | Atualizado 22/09/2024 17:07

Rio - Considerado o maior evento aéreo do estado, o Museu Aeroespacial (Musal) recebeu, neste fim de semana, o Airshow 2024. O evento acontece em comemoração antecipada ao Dia da Força Aérea Brasileira (FAB) e ao Dia do Aviador, tradicionalmente celebrados em 23 de outubro. A mudança aconteceu devido a proximidade da data com as eleições municipais.

Com dia quente e ensolarado, o evento gratuito reuniu diversas famílias neste domingo (22). Ao, os pais Marcos e Angela Caldas, que acompanhavam o filho Felipe, disseram que a expectativa maior estava em assistir as manobras dos aviões."Moramos em Campo Grande e hoje o dia estava bonito para passear e por isso viemos assistir o show dos aviões. É um ótimo programa para as famílias, já que onde moramos não tem muito o que se fazer no final de semana. Geralmente temos que ir para as praias da Zona Sul ou parques como o Aterro do Flamengo, então mesmo com esse sol quente estamos curtindo bastante o evento", disseram.O evento que teve início às 9h acontece até às 17h. Além das acrobacias áreas, o local também contou com uma ampla praça de alimentação, oferecendo diversas opções gastronômicas e apresentações musicais. Já no Museu Aeroespecial, os visitantes puderam "embarcar" em uma verdadeira viagem pela história da aviação, percorrendo todas as áreas e salas expositivas.