Estação das flores começou no Rio neste domingo, dia 22 - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 22/09/2024 12:59

Rio - A primavera começou com um tempo ameno na cidade do Rio, neste domingo (22). Com máxima prevista para 31º C, os cariocas aproveitaram para caminhar no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio. Além dos exercícios físicos, também teve quem preferiu descansar e fazer um lanche com a bela vista do Morro da Urca.

Assim como no domingo, o céu continuará coberto por nuvens na segunda-feira (23), agradando os moradores da região que preferem passear com a bicicleta. A temperatura, no entanto, deve ter uma pequena queda, com máxima de 29º C. A previsão ainda aponta que ventos com intensidade fraca a moderada atingirão a cidade durante o último dia de Rock in Rio.

Na terça-feira (24), o tempo esquenta, com a temperatura chegando a 35º C. O céu segue ensolarado, assim como está previsto o cenário para quarta-feira (25). À noite, a quantidade de nuvens diminui, expondo uma bonita lua para os cariocas.

A previsão indica que a chuva só deve voltar ao Rio na próxima sexta-feira, dia 27. Até lá, o tempo segue ameno, com o sol encoberto por poucas nuvens e a temperatura em torno de 20º C e 35º C.