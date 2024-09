Arma apreendida com o suspeito - Reprodução/Redes sociais

Publicado 22/09/2024 09:32 | Atualizado 22/09/2024 09:37

Rio - Um homem foi preso, na noite deste sábado (21), por agredir a própria mulher em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para atender uma ocorrência de lesão corporal contra mulher no Jardim Corumbá.

No local, receberam a informação de que ele estava armado. O homem foi detido e a pistola, com munições, apreendida.