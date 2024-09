MetrôRio lança calculadora de emissão de gases de efeito estufa - Divulgação

MetrôRio lança calculadora de emissão de gases de efeito estufaDivulgação

Publicado 22/09/2024 12:22

Rio - O MetrôRio apresentou, neste domingo (22), a campanha "Recall da Consciência", com objetivo de incentivar o uso do transporte. A companhia lançou uma calculadora de emissão de gases do efeito estufa (GEE), que funcionará gratuitamente no site institucional. A ferramenta é resultado de uma parceria com a WayCarbon, empresa especializada em soluções com foco em sustentabilidade e mudança do clima.

Até a próxima sexta-feira (27), vídeos com frases da campanha e um QR Code para acesso à calculadora serão exibidos nas TVs dos trens e nas telas digitais das estações do metrô. Além de convocar motoristas com relação aos seus hábitos de mobilidade, ação ainda tem o objetivo de conscientizar os clientes do sistema metroviário sobre o benefício de escolher o metrô, considerado o transporte público que menos polui o meio ambiente.

A calculadora apresenta aos usuários do modal a comparação da emissão de gases de efeito estufa gerada por meio do uso de metrô, ônibus e automóvel, considerando as mesmas distâncias percorridas no trajeto entre as estações de embarque e desembarque. O metrô tem capacidade de transportar 1.800 pessoas por composição e contribui para a redução do efeito estufa e do aquecimento global, além da diminuição de congestionamentos na cidade.

A emissão de gases de efeito estufa por passageiros/quilômetro no sistema metroviário, por exemplo, é 41 vezes menor que a dos automóveis e