Armas apreendidas com o homem - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 22/09/2024 11:26 | Atualizado 22/09/2024 11:48

Rio - Um homem foi preso, na noite deste sábado (21), após agredir a própria mulher durante uma discussão em Itacuruçá, em Mangaratiba, Costa Verde.



De acordo com a Polícia Militar agentes do 33º BPM (Angra dos Reis) foram acionados para uma ocorrência de lesão corporal. No local, o agressor confessou aos policiais que bateu na vítima e que possuía uma espingarda.



O rapaz disse, ainda, que jogou um revólver em uma área de mata próximo à residência antes da chegada da equipe.



Segundo a PM, o homem e as armas foram encaminhadas à 165ª DP (Mangaratiba). A corporação informou que ele permaneceu preso.