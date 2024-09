Ônibus BRT sofre acidente e deixa feridos próximo ao Into - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 22/09/2024 13:17

Rio - Três pessoas seguem internadas, neste domingo (22), em unidades da rede municipal do Rio depois da colisão de um BRT Transbrasil com uma pilastra em São Cristóvão, na Zona Norte, neste sábado (21).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio), todas as vítimas têm quadro de saúde estável.

O ônibus colidiu com uma pilastra do Elevado do Gasômetro, nas proximidades do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into). Ao todo, 64 pessoas ficaram feridas, sendo 57 encaminhadas para hospitais do Rio.

Segundo informações preliminares, o motorista, Douglemar Rocha, 32 anos, teria sofrido um mal súbito e perdido o controle. Ele precisou passar por uma cirurgia ortopédica após ser socorrido em estado grave.

Douglemar foi retirado do veículo após ficar cerca de 3h preso nas ferragens. Segundo a corporação, os feridos foram encaminhadas para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador, e Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

Acidente

O acidente ocorreu no sentido Rio, na altura da Rua Santos Lima, e a poucos metros do Terminal Gentileza e da Rodoviária do Rio. Agentes do Centro de Operações Rio (COR), bombeiros e policiais militares estiveram no local. O ônibus envolvido no acidente é da linha 60 do BRT, que faz o trajeto entre o Terminal Deodoro e o Terminal Gentileza.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 17ª DP (São Cristóvão). Segundo a corporação, diligências estão sendo realizadas no local, vítimas estão sendo ouvidas e a perícia foi feita.