Bondinho do Pão de Açúcar voltou a operar normalmente neste domingo (22) - Divulgação/ Bondinho Pão de Açucar

Bondinho do Pão de Açúcar voltou a operar normalmente neste domingo (22)Divulgação/ Bondinho Pão de Açucar

Publicado 22/09/2024 14:43 | Atualizado 22/09/2024 14:44

Rio - O Bondinho do Pão de Açúcar voltou a operar normalmente neste domingo (22), após passar por uma manutenção programada na linha 2 no sábado (21). O fechamento gerou insatisfação entre turistas que estavam na cidade para o Rock in Rio e esperavam visitar um dos principais pontos turísticos da cidade. Muitos visitantes, especialmente aqueles que haviam planejado conhecer o Pão de Açúcar durante o fim de semana, expressaram frustração com a interrupção.

Nas redes sociais, turistas relataram sobre o ocorrido. "Como assim não vai ter sunset no sábado? Logo quando eu estou no Rio, super chateada", disse uma visitante, se referindo ao evento de música que acontece no local. Outro turista comentou: "Nossa, programei há meses pra ir no bondinho e vai estar fechado". As reações destacaram o Nas redes sociais, turistas expressaram sua frustração com o ocorrido. "Como assim não vai ter sunset no sábado? Logo quando eu estou no Rio, super chateada", disse uma visitante. Outro turista comentou: "Nossa, programei há meses pra ir no bondinho e vai estar fechado".

Em nota, a administração do Parque Bondinho Pão de Açúcar informou que o local estaria fechado para a realização de uma manutenção programada na linha 2 do teleférico, que faz a conexão entre o Morro da Urca e o Morro do Pão de Açúcar, além de sediar um evento na mesma data. Segundo o comunicado, a informação foi previamente divulgada para cariocas, turistas e profissionais do setor turístico por meio de seus canais oficiais. O parque retornou às operações normais neste domingo (22), com todas as atrações e serviços disponíveis para o público.

O Rock in Rio movimenta a cidade e a economia. A organização do festival calcula que o encontro de fãs de música movimente quase R$ 3 bilhões na cidade. Esse valor inclui todos os setores que recebem mais clientes quando tem movimento de turistas. Ao todo, serão 700 mil pessoas na Cidade do Rock nos os sete dias de shows.