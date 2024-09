Davi e Aparecida no Hospital da Criança, em Vila Valqueire - Rede Social

Publicado 22/09/2024 19:03





Orgulhosa da evolução do filho, a mãe Aparecida Guimarães, 47, compartilha nas redes sociais sua rotina no hospital. Davi passa por sessões de fisioterapias e Rio - O pequeno Davi Geovane Guimarães, de 8 anos, que teve o braço amputado e depois reimplantado após um acidente de ônibus , foi transferido neste sábado (21) do Hospital Quinta D’or, em São Cristóvão, na Zona Norte, para o Hospital Estadual da Criança, em Vila Valqueire, na Zona Oeste, onde continuará o tratamento. O estado de saúde dele é estável.Orgulhosa da evolução do filho, a mãe Aparecida Guimarães, 47, compartilha nas redes sociais sua rotina no hospital. Davi passa por sessões de fisioterapias e já se alimenta sozinho. "A cada dia que passa ele está se recuperando muito bem. Logo logo estaremos em casa", comentou.

Em outra publicação, a mãe postou uma foto do menino deitado na cama do hospital ao lado de bonecos super-heróis. "Amor incondicional! Ele é o melhor herói do mundo. Está na vida que ele gosta: televisão e deitado igual um rei. Ele pode tudo", disse Aparecida.



O acidente

O ônibus tombou nas imediações do Campo de São Cristóvão, altura da Rua Senador Alencar, na Zona Norte, a noite do dia 6 de setembro, deixando outras 26 pessoas feridas. O coletivo fazia a linha 476 (Méier - Leblon).

Na ocasião, o motoboy Diogo Mendes, que passava pelo local, levou Davi e Aparecida até o hospital mais próximo e depois retornou ao ônibus para buscar os pertences da família. Foi neste momento que ele encontrou o braço da criança, que havia sido colocado em uma mochila de entregas, com gelo, por equipes do Corpo de Bombeiros. Por conta da rapidez do socorro, os médicos conseguiram realizar o reimplante no braço do menino.

O caso segue em investigação na 17ª DP (São Cristóvão). A perícia foi realizada no local e testemunhas foram ouvidas.