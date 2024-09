Agentes apreenderam uma espingarda, drogas e rádios transmissores - Reprodução / @pmerj

Publicado 25/09/2024 13:44 | Atualizado 25/09/2024 14:02

Rio - Dois traficantes foram presos e um terceiro ficou ferido após uma troca de tiros com policiais militares, na manhã desta quarta-feira (25), no Complexo do Chapadão, Zona Norte.



Segundo a PM, agentes do 41°BPM (Colégio) estavam em patrulhamento pela localidade conhecida como Himalaia, quando se depararam com os bandidos.



Depois do confronto, o ferido foi levado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na Zona Norte. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Os policiais apreenderam uma espingarda, três rádios, uma máquina de cartão, um celular e grande quantidade de drogas. As comunidades do Chapadão são dominadas pelo Comando Vermelho.



Os presos não tiveram a identidade revelada, e o caso foi registrado na 39ª DP (Pavuna).