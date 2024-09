Franciele, mãe do adolescente J. G .L, de 15 anos, que morreu afogado em Deodoro - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 25/09/2024 13:19 | Atualizado 25/09/2024 13:55

Rio - O adolescente J. G. L, de 15 anos , está sendo velado no Cemitério de Irajá, na Zona Norte, e será sepultado às 16h30 desta quarta-feira (25). O jovem morreu nesta terça (24) ao se afogar em uma das piscinas do Parque Radical de Deodoro.A mãe de J. G., Franciele, esteve no Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande, acompanhada de outros familiares do adolescente para liberar corpo na manhã desta quarta.

Segundo a Prefeitura do Rio, que confirmou e lamentou a morte, o menino invadiu o local após o fechamento e se afogou em uma piscina."A vítima teria invadido o local após o seu fechamento. É importante ressaltar que a bomba da piscina foi desligada às 17h30. A Prefeitura do Rio se solidariza com familiares, amigos e vai acompanhar e colaborar com a investigação policial."O caso foi registrado na 33ª DP (Realengo). Os agentes realizam investigações para apurar as circunstâncias da morte.