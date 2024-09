Pistola, drogas, carregadores e máquina de cartão foram apreendidos pela PM - Reprodução / @pmerj

Publicado 29/09/2024 10:10 | Atualizado 29/09/2024 15:27

Rio - Um criminoso foi preso em flagrante, neste sábado (28), com arma e drogas embaladas para comercialização em Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem foi localizado durante uma ação de agentes do 27º BPM (Santa Cruz). Ele estava com uma pistola calibre 9mm e diversos saquinhos de maconha com a sigla da facção Terceiro Comando Puro (TCP).

Os militares encontraram, ainda, três carregadores, uma máquina de cartão e dinheiro em espécie.

O crime foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).