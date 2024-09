Ocorrência foi encaminhada para a 37ª DP (Ilha do Governador) - Reprodução / Google Street View

Publicado 29/09/2024 09:57 | Atualizado 29/09/2024 10:02

Rio – Policiais e criminosos entraram em confronto no Morro do Barbante, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, neste sábado (28). Os agentes foram ao local após denúncias de assaltos na região da Rua Grão de Areia, no Jardim Guanabara, e recuperaram quatro veículos roubados. O tiroteio não deixou feridos.

Nas redes sociais, moradores, assustados, criticaram a falta de segurança do bairro. "Meu Deus, que caos é esse? Medo de sair de casa. Pânico total", escreveu uma internauta. "O que está acontecendo com a nossa Ilha? Virou uma terra sem lei", lamentou outro morador.

A operação foi realizada por policiais militares do 17º BPM (Ilha do Governador), com apoio do 22º BPM (Maré) e 3º BPM (Méier). O patrulhamento segue reforçado na área.

O caso foi encaminhado à 37ª DP (Ilha do Governador). A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para mais detalhes.