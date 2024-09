Moto que vítima dirigia bateu em muro - Reprodução / Redes Sociais

Moto que vítima dirigia bateu em muro Reprodução / Redes Sociais

Publicado 29/09/2024 11:31

Rio - Um homem morreu em um acidente de moto em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, no início da noite deste sábado (28).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, identificada como Josenildo da Silva, de 51 anos, colidiu contra um muro na esquina da Rua Doutor Continentino com a Avenida Antares e morreu na hora. As circunstâncias da tragédia ainda são desconhecidas.

Ainda de acordo com a corporação, o quartel de Santa Cruz foi acionado por volta das 19h17 e removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande. Ainda não há informações sobre o sepultamento.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Josenildo caído logo após o acidente. Na gravação, ele aparece ensanguentado e sem capacete próximo a moto que ele dirigia, uma Twister 250 vermelha.

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Raphael Perucci