Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 29/09/2024 13:32

Rio - O Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, realizará nesta segunda-feira (30), uma campanha de doação de sangue. Os voluntários poderão comparecer das 9h às 14h, no auditório localizado no térreo da unidade. Essa é uma parceria entre a unidade e o Hemorio.

Para ser um doador, é necessário apresentar documento oficial de identidade com foto; ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 devem estar com autorização do responsável); estar bem de saúde; e pesar mais de 50 kg. Não precisa estar de jejum. Mas é recomendado que a pessoa não tenha ingerido comida gordurosa nas últimas quatro horas. Outro fator importante é estar descansado.

Pessoas que fizeram tatuagem ou colocaram piercings devem aguardar um ano para a doação, em geral. Quem teve covid-19 recentemente precisa esperar dez dias após a recuperação.

O Evandro Freire fica na Estrada do Galeão 2920, na Portuguesa.