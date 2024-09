Na Praça da Harmonia acontece a 7ª Edição da Gamboa de Portos Abertos - Renan Areias / O Dia

A 7ª edição do Festival Gamboa de Portos Abertos segue até o dia 6 de outubro com programação gratuita. Nesta edição, os homenageados são Ernesto Nazareth, Luciana Rabello e Músicos do Cordão do Prata Preta, que se apresentarão sexta-feira (4), com concentração às 19h30, para depois sair em cortejo percorrendo as ruas do bairro. No sábado (5), haverá "Jazzwoman encontra Boca no Trombone", com Juliane Gamboa e Josiel Konrad, Marcel Powell com participação especial de Ithamara Koorax e Abayomy. Já para o domingo (6), estão confirmados Jaime Alem Quinteto, com o show "Misturei Mandei", Yamí Music convida Rita Benneditto e Orquestra Uirapuru, da Grande Companhia Brasileira de Mystérios e Novidades. Todos os shows serão na Praça da Harmonia. O festival contará com uma feira de artesanato e gastronomia no sábado e no domingo.

O evento começou no domingo (29) com a lavagem do coreto da Praça da Harmonia, seguido de cortejo do Afoxé Filhos de Gandhi e da Grande Companhia Brasileira de Mystérios e Novidades. Diretora artística da Companhia Brasileira de Mystérios e Novidades, Ligia Veiga, está feliz em participar do evento que homenageia a música instrumental. "É com muita alegria que a nossa companhia sai às ruas hoje para fazer a abertura do 7º Festival Gamboa de Portos Abertos, junto ao Filhos de Gandhi, nossos parceiros aqui, vão percorrer as ruas da pequena África, chegando à Praça da Harmonia. E daí a gente reinaugura as atividades desse festival que acontece há tantos anos na região portuária com a presença de vários coletivos aqui da região"

Além de abrir a programação, o grupo também estará no último dia. "A gente traz a Orquestra Uirapuru, da nossa companhia, que vem trilhando esses caminhos das músicas de teatro, as músicas que trabalhamos nos nossos espetáculos teatrais de rua, com repertório para dançar, para cantar, para festejar a vida, para comemorar esse encontro importante que é estarmos na praça, em espaços públicos, criando coletividade. A ideia sempre é fazer arte pública, arte para todos, sem discriminação", diz Ligia.

Oficinas de máscaras e musicalidade

Nesta edição, a produção vai realizar oito oficinas gratuitas, com uma hora e meia de duração com os temas percussão, máscaras e musicalidade, flauta, estandartes, pintura colaborativa, bordados antirracistas, berimbau e corpo e música. As oficinas vão atender cerca de 160 pessoas, entre alunos e professores, em parceria com a Fundação Darcy Vargas (local das aulas), abertas também aos moradores da região, das comunidades do entorno do bairro, participantes de ONGs, instituições culturais e outros órgãos de comprovado atendimento social. Também haverá exposição sobre futebol e inclusão, além de oficinas de estandarte, e comunicação digital. Confira toda a programação em @gamboadeportosabertos.



Expressão cultural



O bairro da Gamboa se firma como local de rica história e expressão cultural da cidade do Rio de Janeiro, com suas fachadas do casario dos séculos XVIII e XIX, que guardam a importante responsabilidade da herança afro-brasileira e da colonização portuguesa. É um dos bairros mais históricos da cidade, parte do Porto Maravilha, também conhecido como “Pequena África”. Entre as casas participantes da Programação do Festival estão Armazém Cultural das Artes (@armazemculturaldasartes); Associação Cultural Filhos de Gandhi (@filhosdegandhirio); Armazém do Porto (@armazem_portooficial); Bar Dellas (@bar_dellas); Bigode do Leôncio (@bigodedoleoncio); Casa da Frente @casadafrente.42); e Casa de Mystérios (@ciademysterios) e muitas outras.