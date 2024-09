Acidente aconteceu na esquina da Rua Farme de Amoedo, próximo à Praia de Ipanema - Reprodução/Redes Sociais

Acidente aconteceu na esquina da Rua Farme de Amoedo, próximo à Praia de IpanemaReprodução/Redes Sociais

Publicado 30/09/2024 08:41

Rio - Um idoso morreu após ser atropelado, no início da noite deste domingo (29), no bairro de Ipanema, na Zona Sul do Rio. O caso aconteceu na Avenida Vieira Souto, na esquina com a Rua Farme de Amoedo, próximo à praia.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 23º BPM (Leblon) foram acionados para uma ocorrência de acidente de trânsito que provocou uma morte. O Corpo de Bombeiros esteve no local, às 18h30, mas militares do quartel do Catete já encontraram Ailton Barros, de 70 anos, sem vida.

A área foi isolada e o motorista do veículo que atropelou a vítima foi encaminhado para a 14ª DP (Leblon). A Polícia Civil ainda não informou se o condutor foi liberado após depoimento. Até o momento, não há informações sobre o local e horário do sepultamento do idoso.