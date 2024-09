Incêndio ocorreu no sétimo andar do prédio - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 30/09/2024 10:09

Rio - Um incêndio atingiu um apartamento no sétimo andar de um prédio na Rua General Roca, 916, na Tijuca, Zona Norte do Rio, no final da noite deste domingo (29).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel do bairro foi acionado às 23h40 para combater as chamas e concluiu o trabalho por volta das 2h, sem feridos graves. Ainda de acordo com a corporação, Carolina Batateo, de 19 anos, chegou a ser atendida no local, no entanto, não quis ser levada para uma unidade de saúde. Não foi divulgado se a jovem era moradora do imóvel ou de outro apartamento.

O Centro de Operações informou que a via foi interditada às 1h e liberada às 2h30, pouco depois da operação dos Bombeiros ser concluída.