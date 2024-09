Linha vai funcionar entre o Terminal Curral Falso e o Alvorada - Arquivo/Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 30/09/2024 08:32

Rio - A primeira fase de operação do novo Terminal Curral Falso vai começar nesta segunda-feira (30), das 10h às 15h. Será ativada a linha 15 (Terminal Curral Falso x Alvorada - Expresso) com partidas a cada 15 minutos. O tempo estimado de viagem é de 1 hora, com oito paradas ao longo do trajeto.

A ação é realizada pela Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) e da Mobi-Rio.

Durante toda a primeira fase, o Terminal Curral Falso só funcionará das 10h às 15h. Neste momento, não há mudança no funcionamento dos demais serviços do corredor Transoeste que passam na região e os passageiros devem seguir utilizando as estações mais próximas (Cajueiros e Santa Veridiana).

Após a conclusão das obras, outros serviços passarão a operar no Terminal Curral Falso, ampliando ainda mais a oferta de transporte na região.

Plano operacional da linha:

Linha 15 (Curral Falso x Alvorada - Expresso)

- T. Curral Falso

- Santa Veridiana

- Vendas de Varanda

- T. Pingo D'Água

- T. Magarça

- T. Mato Alto

- Recreio Shopping

- Gláucio Gil

- Salvador Allende

- T. Alvorada