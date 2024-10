Família alega que prisão de vendedor de peixe e frutos do mar é indevida - Reprodução

Família alega que prisão de vendedor de peixe e frutos do mar é indevidaReprodução

Publicado 01/10/2024 11:18 | Atualizado 01/10/2024 12:16

Rio - Familiares de Jadir Pereira de Oliveira Filho, de 28 anos, preso durante uma operação contra roubo de veículos, na última quarta-feira (25), na Comunidade Vila Ruth, em São João de Meriti, alegam que o homem é inocente. Segundo parentes, o homem é vendedor de peixes e frutos do mar e não tem envolvimento com o tráfico de drogas. A família agora tenta a libertação de Jadir.

fotogaleria

Segundo os parentes, o vendedor havia acabado de sair da casa da sogra e seguia para a própria residência quando começou o tiroteio entre criminosos e agentes. Ao correr para tentar se proteger, ele teria sido detido e preso por agentes da Polícia Civil.

Graziele Souza, mulher de Jadir, relatou que o caminho para casa onde eles moram cruza com uma boca de fumo, e reitera que o marido apenas estava no lugar errado na hora errada.

"Pra gente subir pra nossa casa, infelizmente, a gente tem que passar no meio do tráfico. Ele não teve chance, já botaram no carro e levaram ele sem nada. Ele só estava passando no lugar errado, na hora errada [...] os policiais não pediram para periciar o telefone, se fizessem, iam ver que ele só tem contato de clientes, restaurantes e que trabalha na Taquara, Lins, Copacabana...", desabafou.

Pelas redes sociais, algumas pessoas comentaram em uma publicação afirmando que Jadir era trabalhador. "Ele vende camarão e peixe aqui em frente ao mercado de Copacabana", publicou um; "vejo esse rapaz vendendo camarão e peixe de terça-feira à sábado em frente ao Supermercado Mundial, na rua Siqueira Campos, em Copacabana", reiterou outro; "conheço ele, é trabalhador. Eu trabalho num posto de gasolina e ele ia lá sempre abastecer e uma vez levou camarão pro gerente do meu posto, amigo dele”, escreveu outro.

Jadir e mais cinco acusados foram encaminhados para a 64ª DP (São João de Meriti) e responderão por prisão em flagrante por envolvimento com tráfico de drogas, porte de arma e tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública.



Procurada, a Polícia Civil informou que com os presos da ação foram encontradas duas pistolas, mais de mil trouxas de maconha, 600 pinos de cocaína e 1,2 mil pedras de crack, mas sem especificar quem estava com o que.

Jadir passou por audiência de custódia, onde teve a prisão flagrante convertida em preventiva. Na decisão, a Juíza Rachel Assad da Cunha alega que "não há nada que indique ilegalidade na prisão dos custodiados, tratando-se de flagrante formal e perfeito", e pontua que nenhuma das defesas dos presos apresentou comprovação de trabalho ou residência fixa.

Já o advogado do vendedor, José Carlos dos Santos, declarou ser improcedente a afirmação do TJ, uma vez que, segundo ele, em audiência de custódia, não há como apresentar provas. A defesa ainda ressalvou que as drogas e armas não foram encontradas com Jadir, mas sim próximas a ele.



Outro caso, mesma ação



Na mesma operação, outra família alega prisão indevida . Parentes de Ailton Belarmino de Oliveira, de 41 anos, afirmam que ele apenas deixava um passageiro na comunidade quando foi confundido com criminosos e levado para a delegacia.

O morador de Vilar dos Teles é motoboy há dez anos e desde quando se tornou profissional autônomo é contribuinte do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).





Operação Torniquete