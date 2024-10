O colégio Sarah Dawsey resolveu vender o terreno em que se localiza e vai encerrar as atividades - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 01/10/2024 15:10 | Atualizado 01/10/2024 15:11

Rio - O Colégio Sarah Dawsey vai fechar a unidade na Rua Alberto de Campos, 84, em Ipanema, Zona Sul do Rio. A escola, que tinha aulas da creche até o primeiro ano do Ensino Fundamental vendeu o terreno e, com isso, as atividades se encerrarão oficialmente no dia 18 de dezembro desse ano.

Além de Ipanema, o instituto tem sedes na Tijuca e Barra da Tijuca, que seguirão abertas. O Sarah Dawsey é um dos colégios mais tradicionais do Rio de Janeiro e foi fundado em 1966.



Carla, professora de Educação Infantil do colégio, demonstrou tristeza com o fechamento. "Fui comunicada do fechamento na semana passada. Trabalho como professora de educação infantil, fiquei triste pela decisão e trabalhava há 20 anos aqui. Não muda muito (ter sido comunicada agora), mas o emocional fica muito abalado, né?", disse ela.

Paulo Ferreira Pinto, pai de um aluno e de um ex-aluno da escola, foi avisado do fechamento na última quinta-feira (26) e também lamentou a decisão. "Fomos comunicados da decisão na última quinta. Fiquei chateado porque meus dois filhos estudaram aqui, o mais novo ia ter mais dois anos aqui e agora vou ter que procurar outro colégio perto."