Decisão acolheu denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ)Reprodução

Publicado 02/10/2024 10:55 | Atualizado 02/10/2024 11:02

Rio - Éderson de Souza Gomes de Martins foi condenado a 58 anos e seis meses de prisão após ter matado sua ex-mulher. O crime aconteceu no dia 31 de agosto de 2023, no bairro de Carangola, em Petrópolis. O agressor enforcou a vítima na frente da filha de 2 anos do casal por não aceitar o fim do relacionamento.

A decisão da 1ª Vara Criminal de Petrópolis, que aconteceu na terça-feira (1º), acolheu denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da Promotoria de Justiça.

Isadora Fortuna, promotora de Justiça responsável pela sustentação oral no processo, apontou a frieza do condenado, que foi trabalhar depois do crime como se nada tivesse acontecido, deixando a filha ao lado do corpo da mãe. A criança foi encontrada pela tia no dia seguinte, tentando mamar no peito da falecida.



A sentença final destacou o sadismo do criminoso que não teve piedade nem de sua própria filha.

"Quanto às consequências do crime, a morte de Estefânia deixou sua família despedaçada, com a responsabilidade pela criação da pequena Emanuella, a qual ainda vive à espera da chegada da mãe. A menor foi privada do amor e da convivência com aquela que fazia todos os esforços para criá-la sozinha, enfrentando todas as dificuldades para que ela tivesse uma vida melhor. Os elementos dos autos, ainda que parcos, sugerem que o acusado seja frio e sádico. Sua conduta social é profundamente censurável."

O assassino também descumpriu medidas protetivas, previstas na Lei Maria da Penha, que estavam em vigor desde agosto de 2021 e o impediam de chegar perto da vítima.



O criminoso vai cumprir pena por homicídio triplamente qualificado, porque foi cometido por motivo torpe e de forma cruel, com o agravante de ter sido praticado na presença física da filha, além do desrespeito a uma decisão judicial.