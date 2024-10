Agentes apreenderam crack, maconha e cocaína - Divulgação / Polícia Militar

Agentes apreenderam crack, maconha e cocaína Divulgação / Polícia Militar

Publicado 02/10/2024 12:30

Rio - Um homem foi preso em flagrante, na noite desta terça-feira (2), transportando cocaína, maconha e crack na Rodovia Amaral Peixoto, altura de Cabo Frio, na Região dos Lagos. O criminoso e um comparsa foram detidos durante uma abordagem da PM após troca de informações com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a corporação, os agentes do 25º BPM (Cabo Frio) realizavam patrulhamento na via quando foram informados por policiais da PRF que um veículo Celta teria saído do Rio em direção à região com entorpecentes.



Durante a abordagem, os PMs encontraram 4.650 cápsulas de cocaína, 1.500 pedras de crack e 54 buchas de maconha. As drogas estavam escondidas na parte traseira do veículo.



Os policiais encaminharam a dupla e o material à 126ª DP (Cabo Frio). Um deles foi liberado e o outro autuado em flagrante por tráfico de drogas.