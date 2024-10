Morte de menino de 11 anos é investigada pela 88ª DP (Barra do Piraí) - Reprodução/Google Maps

Publicado 02/10/2024 12:51 | Atualizado 02/10/2024 13:05

Rio - Um menino de 11 anos morreu, na madrugada desta quarta-feira (2), após ter a casa atacada, em Barra do Piraí, no Sul Fluminense. A criança foi atingida por um tiro depois que bandidos encapuzados invadiram a residência, no bairro Califórnia. A vítima chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 10º BPM (Barra da Piraí) foram acionadas para a Rua Presidente Costa e Silva e, ao chegarem ao local, foram informadas que cinco pessoas encapuzadas invadiram a casa e atiraram. Um dos disparos atingiu a vítima, que precisou ser socorrida para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda, também no Sul Fluminense. Segundo a prefeitura, o menino chegou ao hospital em parada cardiorrespiratória e foram realizadas manobras de ressuscitação, mas ele acabou morrendo.

A PM não informou se havia outras pessoas na casa, no momento do ataque. Entretanto, relatos nas redes sociais dizem que o irmão da criança, um adolescente de 16 anos, seria o alvo dos bandidos e teria conseguido fugir do local. O caso foi encaminhado para a 88ª DP (Barra do Piraí) e a Polícia Civil informou que testemunhas estão sendo ouvidas e as investigações estão em andamento para esclarecer todos os fatos. Ainda não há informações sobre o sepultamento do menino.