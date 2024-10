Humberto Cosme de Assis estava foragido desde 2021 - Divulgação / Polícia Civil

Humberto Cosme de Assis estava foragido desde 2021Divulgação / Polícia Civil

Publicado 04/10/2024 08:00

Rio - Policiais da Delegacia de Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) prenderam, na madrugada desta sexta-feira (4), Humberto Cosme de Assis, conhecido como Choquinho. O criminoso é acusado de ser um dos envolvidos na, de 49 anos, em dezembro de 2021.Choquinho foi localizado em um dos acessos à comunidade da Formiga, na Tijuca. O crime ocorreu na Estrada das Furnas, no bairro Itanhangá, na Zona Oeste do Rio. No momento da ação, a vítima trabalhava como segurança e bandidos tentaram roubar o carro dele. Na ocasião, um outro homem, identificado como Willians Pereira da Silva, também foi morto pelos criminosos.Após o latrocínio, a corporação identificou três suspeitos. Um deles,no norte do estado do Espírito Santo. Vinícius Vieira da Silva, o Gigante, segue foragido. Segundo as investigações, os envolvidos têm anotações criminais por roubo e tráfico de drogas.