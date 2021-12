Criminoso Wilen Cabral - Polícia Civil / Divulgação

Criminoso Wilen CabralPolícia Civil / Divulgação

Publicado 29/12/2021 15:06 | Atualizado 29/12/2021 15:11

Wilen Cabral dos Santos, o "Timotinho". Rio - A Polícia Civil do Rio prendeu, na manhã desta quarta-feira (29), com o apoio de agentes do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) do Espírito Santo, o criminoso identificado como, o "Timotinho". Ele, que é suspeito de ter participado da execução de Eduardo Paiva de Queiroz, inspetor da Polícia Civil , foi encontrado na Zona Rural do município de Rio Bananal, no Espírito Santo.

De acordo com agentes, o bandido foi encaminhado ao Presídio de Aracruz, no Espirito do Santo, e será transferido para o Rio de Janeiro nos próximos dias. Ainda segundo a instituição, além de Wilen, outros dois criminosos que participaram do duplo assassinato ainda estão foragidos. São eles: Vinícius Vieira da Silva, o Gigante, e Humberto Cosme de Assis, o Choquinho.

A Delegacia de Homicídios da Capital pede que informações sobre o crime ou sobre a localização dos autores sejam repassadas para o Disque Denúncia no telefone 2253-1177.

Assassinato



O crime, que aconteceu na madrugada o último dia 11 na Estrada de Furnas, no Itanhangá, Zona Oeste da cidade, também vitimou Willians Pereira da Silva, de 37 anos.

De acordo com policiais do 31º BPM (Recreio), equipes realizavam um patrulhamento na região por volta das 3h50, quando ouviram tiros nas proximidades. Em seguida, avistaram um carro Onix Prata com três criminosos armados. Ao perceberem a presença dos policiais, o trio efetuou disparos contra a equipe, que revidou.

Logo após o ataque, os suspeitos conseguiram fugir. Ao retornarem ao local de onde os primeiros tiros foram disparados, os PMs localizaram Eduardo e Willians feridos dentro de um veículo Jeep Compass preto. Os dois chegaram a ser socorridos e levados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiram.