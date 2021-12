Quiosques terão 30 dias para se regularizarem - Divulgação

Publicado 29/12/2021 20:08

Rio - Dois quiosques da orla da praia de Copacabana e de Ipanema, na Zona Sul do Rio foram autuados pelo Corpo de Bombeiros nesta quarta-feira. Os estabelecimentos receberam uma multa e terão 30 dias para dar início ao processo de regularização. O trabalho faz parte do cronograma da corporação de fiscalização para verificar questões referentes à segurança contra incêndio e pânico.



“Durante o ano todo, realizamos vistorias nos quiosques da orla e entregamos 11 notificações, mas dois deles não apresentaram a documentação exigida. A partir de hoje, eles terão um mês para se regularizarem”, afirmou o comandante-geral da corporação, coronel Leandro Monteiro.



O comandando destacou a importância de estabelecimentos se adequarem às normas estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros para garantir a segurança da população. “Nesta época é ainda mais importante devido à grande movimentação de pessoas na orla desses bairros, o que inclui um evento de grande porte como a queima de fogos do Réveillon”, finalizou.

