Publicado 29/12/2021 18:54

Rio - Um motorista da empresa Uber, identificado como Leandro Santos, alegou, em seu perfil no Instagram, que sofreu racismo na véspera do Natal por uma passageira que mora no Alto Leblon, Zona Sul da cidade. De acordo com o trabalhador, uma senhora chamada Ana teria solicitado uma corrida e quando ele chegou ao local, a mulher disse que havia acontecido um erro.

"Ela disse: 'Não é você, não. Acho que peguei o Uber errado'. Eu perguntei: 'Por que, senhora? Está aqui seu nome, Ana. aí ela disse que o motorista da foto era muito escurinho e que não ia com um rapaz dessa cor", alegou Leandro.

Em outro momento do vídeo postado pela vítima, ela critica quem diz que racismo no Brasil não existe. "Em pleno século XXI eu tenho que passar por isso. Têm pessoas que dizem ainda que racismo não existe. A mulher falou que não ia comigo porque eu sou escurinho".

Ao finalizar, Leandro questiona a atitude da passageira e deseja Feliz Natal. "Fazer o quê? Bola para frente. Feliz Natal para todos. Vamos ganhar dinheiro. Vamos trabalhar, gente".

Procurada pelo DIA para falar sobre o episódio de racismo, a Uber respondeu que possui uma política de tolerância zero a qualquer forma de discriminação em viagens pelo aplicativo e que a conta da usuária foi suspensa temporariamente.

Além disso, ressaltou que a empresa segue tentando contatar o motorista para averiguar a denúncia. Ao finalizar, disse que "a Uber busca oferecer opções de mobilidade eficientes e acessíveis a todos. A empresa reafirma o seu compromisso de promover o respeito, igualdade e inclusão para todas as pessoas que utilizam o app".



A reportagem também tentou contato com Leandro Santos para saber se ele registrou o acontecido em alguma delegacia, mas até a publicação desta matéria, não obteve retorno.