Cortejo passou pelas lojas de artigos religiosos para recolher barcos que serão entregues ao mar - Divulgação

Cortejo passou pelas lojas de artigos religiosos para recolher barcos que serão entregues ao marDivulgação

Publicado 29/12/2021 16:29

Rio - A tradicional festa de Iemanjá foi realizada nesta quarta-feira (29) no interior do Mercadão de Madureira, na Zona Norte do Rio. A festividade é uma celebração importante para os fiéis que, normalmente, participam do cortejo e depois se encaminham à praia de Copacabana, na Zona Sul, para levar as oferendas. Este ano, no entanto, por conta da pandemia, a organização decidiu não realizar a carreata.



fotogaleria

No interior do Mercadão foram realizados rituais de agradecimento e um cortejo percorreu as lojas de artigos religiosos para recolher os barcos para Iemanjá, que são entregues ao mar. Helio Sillman, organizador do circuito, ficou responsável por levar os barcos de oferenda à praia. Ele conta que não pediu a autorização à prefeitura para realizar uma cerimônia na areia por conta de restrições da pandemia.

“Estávamos no auge da pandemia então por mais que eu tentasse pedir essa autorização, eu não conseguiria. Não ia fazer uma coisa contrariando todas as restrições”, explicou.



Em homenagem às vítimas da covid-19, as escadarias do Mercadão foram lavadas com rosas pela primeira desde o início das festas. Helio diz que mesmo sem a carretada que leva os fiéis à praia para realizar a festa, a celebração foi um sucesso.



“O que gera tudo isso é a fé das pessoas. São pessoas que reagem a qualquer dificuldade, não tem tempo ruim. A vontade de estar presente, de agradecer, de estarmos aqui. Somos sobreviventes e a gente está aqui para agradecer”, disse emocionado.



A festa para Iemanjá começou nos anos 50, foi interrompida durante os anos 2000, mas se tornou um evento tradicional da cidade que já é realizado há 19 anos. Durante as celebrações, fiéis de religiões de matriz africana fazem pedido para o novo ano.